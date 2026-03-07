Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
La contundente advertencia de Luz que destapa las verdaderas intenciones de Gabriel
Luz intenta frenar la renovada ilusión de Begoña al alertarla sobre la estrategia emocional de Gabriel, cuya aparente reconciliación esconde intenciones que podrían volver a herirla.
La trama muestra cómo Luz insiste en proteger a su amiga ante el acercamiento de Gabriel, recordándole que nada de lo que hace es “desinteresado”. La doctora teme que Begoña vuelva a caer en la misma trampa emocional, pese al giro amable del patriarca, que ha comenzado a ayudarla en su nuevo proyecto solidario dentro de Sueños de libertad.
Aunque Gabriel asegura querer recuperar a su familia, Luz sostiene que solo busca ganarse la confianza de su mujer para destruirla de nuevo. La advertencia llega en un momento en el que Begoña empieza a bajar la guardia, sin olvidar el daño que él ya le ha causado en numerosas ocasiones.