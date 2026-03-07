La contundente advertencia de Luz que destapa las verdaderas intenciones de Gabriel

La trama muestra cómo Luz insiste en proteger a su amiga ante el acercamiento de Gabriel, recordándole que nada de lo que hace es “desinteresado”. La doctora teme que Begoña vuelva a caer en la misma trampa emocional, pese al giro amable del patriarca, que ha comenzado a ayudarla en su nuevo proyecto solidario dentro de Sueños de libertad.

Aunque Gabriel asegura querer recuperar a su familia, Luz sostiene que solo busca ganarse la confianza de su mujer para destruirla de nuevo. La advertencia llega en un momento en el que Begoña empieza a bajar la guardia, sin olvidar el daño que él ya le ha causado en numerosas ocasiones.