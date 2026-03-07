La gran boda íntima de Digna y Damián que revoluciona la serie

La trama revela que, después de numerosos obstáculos, la pareja vuelve a comprometerse y decidirá casarse de forma íntima, con Pablo y Nieves como únicos testigos, consolidando así un amor que parecía imposible dentro de Sueños de libertad.

La historia repasa cómo estuvieron a punto de casarse en el pasado, pero los secretos familiares lo truncaron, y cómo tras el matrimonio de Digna con don Pedro, ambos demuestran ahora que pueden superar cualquier adversidad para sellar definitivamente su relación.