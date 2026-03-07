El desgarrador testimonio del padre de Elena sacude el drama del accidente de El Bocal

El testimonio del padre de Elena se conoció en una reciente emisión de Y ahora Sonsoles, donde expresó su devastación por la tragedia: “Me han cortado las manos y los pies porque ella era mi apoyo”. También aseguró que su hija era extremadamente cuidadosa y nunca habría subido a la pasarela si hubiera visto una advertencia clara.

Las investigaciones revelan que dos días antes del accidente se alertó del mal estado de la pasarela al 112, sin que se tomaran medidas. El hallazgo del cuerpo de Elena, localizado por un dron subacuático, confirma un desenlace que ha conmocionado a toda la región y aviva la exigencia de responsabilidades.