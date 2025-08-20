Manu y Rosa empatan a dos palabras de un bote de 2.008.000 euros

En Pasapalabra, Manu y Rosa volvieron a medir fuerzas en un Rosco lleno de tensión y estrategia. Ambos demostraron su experiencia acumulada en cientos de programas y mantuvieron el pulso hasta el final, sin cometer errores.

Rosa logró marcar 23 aciertos, pero Manu reaccionó con rapidez y sumó cuatro más para igualar el marcador. El duelo terminó en un emocionante empate, dejando el bote en 2.008.000 euros.