Manu se queda contra las cuerdas y necesita 24 aciertos en un Rosco de máxima tensión

Manu y Rosa volvieron a protagonizar un Rosco de enorme nivel con un bote de 2.662.000 euros en juego. El madrileño comenzó la prueba tras el nuevo tropiezo de su rival en el ¿Dónde Están? y gracias a aportaciones como el pleno de Arantxa de Benito en La Pista. Tras un arranque igualado con cinco aciertos cada uno, Manu encadenó un turno brillante de diez respuestas.

Rosa recortó distancias hasta completar la primera vuelta con 21 aciertos, por los 20 de Manu. En la siguiente jugada, la coruñesa sumó dos más y se plantó con 23. Manu falló al intentar la remontada y Roberto Leal resumió el desafío: hay que sacar todo. El concursante necesitaba llegar a 24 para evitar la próxima Silla Azul en Pasapalabra.