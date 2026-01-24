Almudena Cid reivindica en Pasapalabra más apoyo social y laboral para los deportistas

Almudena Cid regresó a Pasapalabra con una sonrisa especial tras superar una operación de cadera que ha puesto fin a sus dolores. La invitada habló de sus proyectos como actriz y de las charlas que imparte sobre salud mental, motivación, deporte y mujer. Junto a ella, José Corbacho, Jalis de la Serna y Arantxa de Benito completaron el panel de refuerzos del programa.

La gimnasta explicó que su motor actual es la defensa de los deportistas, reivindicando mejoras en su protección social. Señaló que, al retirarse, muchos no ven reflejado su trabajo en su historial laboral pese a arrastrar lesiones y patologías. Por ello, pidió mayor reconocimiento social y laboral para quienes han dedicado su vida al alto nivel.