La Encrucijada
Un misterioso regalo reaviva las dudas sobre el supuesto fallecimiento de Octavio
Un paquete sin remitente recibe la familia Oramas en el primer cumpleaños de Bruno, con una carta que parece escrita por Octavio, sembrando interrogantes sobre si realmente murió hace un año.
La comunidad de Oramas celebra el primer año de Bruno cuando Carmen presenta un regalo sin remitente: una carta y un osito que Amanda y los demás reconocen como rasgos de Octavio.
Hasta ahora, se daba por sentado que el empresario había fallecido tras sacrificarse por su familia, pero la ausencia de su cuerpo ya alimentaba incertidumbres.