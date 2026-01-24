Publicidad
Pasapalabra
José Corbacho imagina una receta imposible mezclando sus platos favoritos en Pasapalabra
El cómico reveló cuáles son sus comidas preferidas, todas con la letra C, y aceptó la propuesta de Roberto Leal de fusionarlas en un plato único con un toque final inesperado.
José Corbacho llamó la atención en Pasapalabra por su camisa estampada con huevos fritos, aunque confesó que no es su plato preferido. Reveló que sus comidas favoritas empiezan por C: callos, canelones y caracoles, a las que añadiría también los calçots.
Roberto Leal le propuso imaginar una receta que mezclara todos esos platos y Corbacho la aceptó, incorporando incluso caviar. El presentador añadió trufa para completar la idea, un plato que, según bromeó, ni Arguiñano se atrevería a preparar.