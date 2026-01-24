El regreso de Victoria de Marichalar y el infierno de José Yélamo en el tercer programa de El Desafío

Victoria de Marichalar ha vuelto a El Desafío con la alegría de pisar su casa. La exconsursante ha demostrado que no ha perdido su empeño por conseguir los retos y se ha convertido en toda una cowboy en el tiro con arco.

El duelo de la noche lo han protagonizado Jessica Goicoechea y Patricia Conde que se han enfrentado en el Puente. ”). Las dos concursantes no han podido superar la prueba de habilidad y memoria llevándose las peores valoraciones por parte del jurado en la noche de la tercera gala de El Desafío.

Willy Bácenas ha tenido que templar los nervios en la Pasarela a ciegas. Un reto en el que el cantante ha sufrido un contratiempo inesperado que ha conseguido salvar con éxito.

María José Campanario ha disfrutado al máximo de un número de percusión con vehículos junto a Trash! Todo un espectáculo que ha sacado el lado más gamberro de la concursante de El Desafío.

El desafío con más tensión de la noche ha llegado de la mano de José Yélamo. El presentador se ha enfrentado a un verdadero infierno en un reto de escapismo con fuego.

Daniel Illescas ha impresionado con una espectacular coreografía sobre el agua. Un número en el que el modelo no se sentía muy seguro, pero cuyo resultado final ha sido digno de convertirle en uno de los finalistas del tercer programa de El Desafío.

Eva Soriano ha tirado de sentido del humor y su saber hacer al frente de las cámaras para realizar un gran desafío de maniobras en un vehículo.

La tercera apnea de la temporada la ha protagonizado Eduardo Navarrete. El diseñador ha sufrido mucho bajo el agua para llegar a conseguir 1:32 minutos en la prueba estrella del programa. El concursante ha pedido perdón a Juandi al salir del tanque por no tener una mayor capacidad de sufrimiento.

La victoria de la noche ha sido muy disputada entre Daniel Illescas y José Yélamo. Finalmente, el presentador se alzaba como el ganador de la tercera gala de El Desafío con el diez de Juan del Val y los dos sietes de Pilar Rubio y Santiago Segura.