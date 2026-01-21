Jordi Évole aparece en Pasapalabra con un chándal lleno de intenciones y un guiño a Juan del Val

Jordi Évole llamó la atención al comenzar su visita a Pasapalabra vistiendo un chándal verde con tres líneas blancas. Roberto Leal bromeó con él, pero el comunicador explicó que su elección tenía un doble motivo: un guiño a Manu Sánchez, quien será protagonista en la nueva temporada de Lo de Évole.

La segunda razón tenía que ver con un comentario de Juan del Val en Instagram sobre presentadores con chándales impostados. Évole recogió la alusión con humor y lanzó un mensaje directo: "Va por ti, Juan". El ambiente del plató acompañó la broma.