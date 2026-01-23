Julio Iglesias y la legalidad de publicar chats privados

En Y ahora Sonsoles, varios expertos explicaron que recibir un mensaje no concede automáticamente derecho a hacerlo público. Aunque no contenga datos íntimos, intervienen factores como la finalidad, el contexto y el posible daño a terceros.

El caso evidencia una zona gris del derecho a la intimidad frente a la libertad de defensa pública. Más allá de lo legal, los especialistas subrayaron el impacto reputacional y el riesgo de agravar un conflicto ya judicializado.