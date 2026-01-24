Arantxa de Benito brilla en La Pista con Amaral y firma el único pleno del programa

Arantxa de Benito protagonizó el único pleno de la tarde en La Pista. En su regreso a Pasapalabra, se enfrentó a Jalis de la Serna con una canción de Amaral del año 2005, que reconoció de inmediato tras escuchar el primer fragmento musical. La celebrity siguió la melodía con soltura, disfrutando hasta alcanzar el estribillo.

Roberto Leal celebró su acierto con dos noticias: cinco segundos para Manu y el libro de Pasapalabra como premio. Fue un inicio destacado en un programa que también contó con el estreno del nuevo grupo de invitados, entre ellos José Corbacho con su camisa de huevos fritos.