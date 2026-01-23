Torito logra que Manu y Rosa se lancen a bailar y provoca una escena inédita en Pasapalabra

Torito anunció antes de su duelo que quería hacer bailar a todo el plató, incluidos Manu y Rosa, y lo consiguió al ritmo de 'Desesperada' de Marta Sánchez. Aunque Mariola Fuentes ganó la prueba, el reportero se encargó de montar la fiesta en Pasapalabra y arrastró primero a Rosa a la pastilla de baile, donde terminó disfrutando sin reservas.

Más sorprendente aún fue la participación de Manu, a quien Torito llevó en brazos para que se uniera al momento. La imagen de los concursantes bailando con Roberto Leal y los invitados se volvió histórica. Torito bromeó con su estilo al afirmar que "son listos pero bailan como el culo", mientras el presentador agradecía un instante que no se había vivido en más de año y medio.