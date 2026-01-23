Emma Stone ha hecho historia en los Premios Oscar tras recibir dos nuevas nominaciones por su última película: Bugonia, donde figura tanto como protagonista como productora. Con este reconocimiento, la intérprete alcanza un total de siete nominaciones a la estatuilla dorada con solo 37 años.

El logro convierte a Stone en la mujer más joven en llegar a esa cifra en la historia de los Oscar, superando así a Meryl Streep, que tenía 38 años cuando obtuvo su séptima nominación en 1988 por Tallo de Hierro. En el cómputo general, Stone es además la segunda persona más joven en alcanzar siete nominaciones, solo por detrás del fallecido Walt Disney.

Emma Stone y su vestido roto en los Oscar | Reuters

Streep, considerada una de las grandes leyendas del cine, acumula 21 nominaciones a lo largo de su carrera y ha ganado el Oscar en tres ocasiones: mejor actriz de reparto por Kramer vs. Kramer en 1980, y mejor actriz por La Decisión de Sophie en 1983 y La Dama de Hierro en 2012. El nuevo récord subraya el rápido ascenso de Stone dentro de la industria y la consolida como una de las figuras más influyentes de su generación.

Emma Stone con el pelo rapado al cero para Bugonia de Yorgo Lanthimos | Universal

La actriz ya había ganado el Oscar a mejor actriz por La La Land en 2017 y volvió a repetir triunfo en 2024 gracias a Pobres Criaturas, reafirmando su estrecha colaboración con el director Yorgos Lanthimos. En Bugonia, Stone vuelve a trabajar bajo sus órdenes interpretando a Michelle Fuller, una despiadada directora ejecutiva de una gran farmacéutica, un personaje extremo que incluso la llevó a afeitarse la cabeza frente a la cámara.

Con este papel, Stone sigue los pasos de otras actrices como Sigourney Weaver, Demi Moore o Natalie Portman, que asumieron transformaciones físicas radicales en proyectos decisivos de sus carreras. Su nueva nominación no solo amplía su palmarés, sino que refuerza la sensación de que Emma Stone está construyendo una trayectoria histórica en Hollywood, capaz de desafiar marcas que parecían intocables.