Manu, obligado a una gesta para evitar la Silla Azul ante el desafío de Rosa en El Rosco

El duelo entre Manu y Rosa volvió a demostrar por qué El Rosco sigue siendo el gran foco de emoción del programa. La concursante coruñesa, tras un inicio equilibrado, abrió una brecha clara hasta el 19-9 y cerró su participación con una estrategia conservadora pero eficaz, plantándose con 22 aciertos.

Manu, que llegaba con 16 letras en verde, quedó contra las cuerdas. Necesitaba una remontada perfecta para esquivar la Silla Azul, en un Rosco marcado por el suspense y la presión, con la Nochevieja y las Campanadas también presentes en la conversación del programa.