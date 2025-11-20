Karlos Arguiñano reinventa el bacalao con su gratinado de mahonesa de ajo y pimentón

El chef Karlos Arguiñano ha preparado un bacalao gratinado con mahonesa de ajo y pimentón que combina sencillez y sabor. Una propuesta perfecta tanto para un menú festivo como para el día a día. La clave está en la mezcla de la mahonesa casera con el toque ahumado del pimentón, que aporta color y aroma.

Además, Arguiñano recuerda que la mayonesa no solo se utiliza en platos fríos. En este caso, el gratinado consigue una capa dorada y crujiente sobre el pescado, logrando un plato saludable, nutritivo y muy apetecible.