Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
La presión política fuerza la salida de Pelayo y cambia su rumbo
Pelayo comunica que debe dimitir de su cargo y aceptar un destino en México para evitar un escándalo mayor.
La situación de Pelayo se vuelve insostenible tras las amenazas de Cárdenas y la intervención directa de Miguel Ángel Vaca. El gobernador civil admite ante Marta y doña Clara que no tiene margen de maniobra y que su dimisión es la única salida posible.
El traslado a México aparece como una solución impuesta para silenciar informaciones comprometedoras sobre su pasado y su llegada al poder. La decisión deja en el aire su futuro personal y matrimonial, abriendo una nueva etapa cargada de incertidumbre.