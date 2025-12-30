La presión política fuerza la salida de Pelayo y cambia su rumbo

La situación de Pelayo se vuelve insostenible tras las amenazas de Cárdenas y la intervención directa de Miguel Ángel Vaca. El gobernador civil admite ante Marta y doña Clara que no tiene margen de maniobra y que su dimisión es la única salida posible.

El traslado a México aparece como una solución impuesta para silenciar informaciones comprometedoras sobre su pasado y su llegada al poder. La decisión deja en el aire su futuro personal y matrimonial, abriendo una nueva etapa cargada de incertidumbre.