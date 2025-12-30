Publicidad
Pasapalabra
Roberto Leal sorprende en Pasapalabra con una versión navideña de La marimorena
El presentador improvisa el villancico en La Pista y arranca los aplausos del público con una letra personalizada y mucho humor.
Roberto Leal volvió a dejar huella en Pasapalabra durante una prueba de La Pista protagonizada por Cristina Pedroche y Alberto Chicote. El villancico La marimorena descolocó a ambos concursantes hasta que el chef logró reconocerlo en el segundo fragmento.
Tras el acierto, Leal tomó el mando y versionó la canción incluyendo a los presentadores de las Campanadas. “No va a ser sólo Manu el juglar”, bromeó entre risas, confirmando su facilidad para improvisar y su conexión con el ambiente navideño del programa.