Roberto Leal sorprende en Pasapalabra con una versión navideña de La marimorena

Roberto Leal volvió a dejar huella en Pasapalabra durante una prueba de La Pista protagonizada por Cristina Pedroche y Alberto Chicote. El villancico La marimorena descolocó a ambos concursantes hasta que el chef logró reconocerlo en el segundo fragmento.

Tras el acierto, Leal tomó el mando y versionó la canción incluyendo a los presentadores de las Campanadas. “No va a ser sólo Manu el juglar”, bromeó entre risas, confirmando su facilidad para improvisar y su conexión con el ambiente navideño del programa.