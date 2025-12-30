Roberto Leal recuerda su despiste como presentador de las Campanadas

Roberto Leal ha revivido en Pasapalabra uno de los momentos más tensos de su carrera televisiva al recordar su experiencia como presentador de las Campanadas en otra cadena. El sevillano confesó que, poco antes de la medianoche, sufrió un despiste que estuvo a punto de complicar la retransmisión, aunque logró resolverlo con rapidez.

El propio Leal explicó que el error pasó inadvertido para los espectadores porque las cámaras nunca enfocaron ese detalle. Una anécdota que ilustra los nervios y la presión que se viven tras las cámaras en una de las citas más seguidas del año en televisión.