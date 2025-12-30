El gesto invisible de Chicote con Pedroche en las Campanadas que explica cómo evitan fallar con las uvas

Con Cristina Pedroche y Alberto Chicote como invitados, Pasapalabra se adelantó a la Nochevieja. A menos de 48 horas para despedir 2025, Roberto Leal sacó a relucir la presión de las uvas y un antiguo despiste vivido en directo. La conversación giró, inevitablemente, en torno a la tradición más vigilada del año.

Pedroche confesó que cuenta mentalmente las uvas y se pone nerviosa si pierde la sincronía. Fue entonces cuando Chicote reveló su gesto clave: mientras ella se come las uvas en directo, él no lo hace. El chef marca las Campanadas para facilitarle el ritmo y evitar errores en uno de los momentos más vistos del año.