El bonito gesto de Alberto Chicote con Cristina Pedroche: el detalle que no se ve de las Campanadas

Pasapalabra

El gesto invisible de Chicote con Pedroche en las Campanadas que explica cómo evitan fallar con las uvas

Pasapalabra destapa el acuerdo entre Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Nochevieja para mantener el ritmo de las Campanadas.

Alberto Mendo
Publicado:

Con Cristina Pedroche y Alberto Chicote como invitados, Pasapalabra se adelantó a la Nochevieja. A menos de 48 horas para despedir 2025, Roberto Leal sacó a relucir la presión de las uvas y un antiguo despiste vivido en directo. La conversación giró, inevitablemente, en torno a la tradición más vigilada del año.

Pedroche confesó que cuenta mentalmente las uvas y se pone nerviosa si pierde la sincronía. Fue entonces cuando Chicote reveló su gesto clave: mientras ella se come las uvas en directo, él no lo hace. El chef marca las Campanadas para facilitarle el ritmo y evitar errores en uno de los momentos más vistos del año.

