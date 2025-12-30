Publicidad
RENACER
Bahar convierte su mesa en símbolo de familia después de una infancia rota
Bahar comparte cómo una promesa infantil transformó su vida: construir un hogar lleno de risas y calor familiar alrededor de una mesa que un día fue fría y solitaria.
Bahar rememora una niñez marcada por el miedo y la soledad, y explica que decidió que su propia casa tendría una mesa llena de vida, con familia y alegría.
Años después en Renacer, aunque no todo ha sido perfecto y han surgido tensiones y lágrimas, esa mesa sigue siendo su refugio y el centro de una familia que eligió construir.