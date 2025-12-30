Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

La reflexión más íntima de Bahar: la promesa que se hizo de niña para no repetir su infancia

RENACER

Bahar convierte su mesa en símbolo de familia después de una infancia rota

Bahar comparte cómo una promesa infantil transformó su vida: construir un hogar lleno de risas y calor familiar alrededor de una mesa que un día fue fría y solitaria.

Bahar rememora una niñez marcada por el miedo y la soledad, y explica que decidió que su propia casa tendría una mesa llena de vida, con familia y alegría.

Años después en Renacer, aunque no todo ha sido perfecto y han surgido tensiones y lágrimas, esa mesa sigue siendo su refugio y el centro de una familia que eligió construir.

Antena 3» Vídeos