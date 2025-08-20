Antena 3 LogoAntena3
Manu emociona a los invitados con su poema en Pasapalabra

El concursante dejó sin palabras a los invitados con una despedida cargada de ingenio y versos que ya son tradición en Pasapalabra.

Las originales despedidas de Manu se han convertido en un sello único dentro de Pasapalabra. Con versos llenos de ingenio y ternura, el concursante dedica poemas a los invitados antes de enfrentarse a El Rosco.

En esta ocasión, Melani García, Miquel Fernández, Abril Zamora y Eduardo Rosa disfrutaron de su creatividad. Los artistas se mostraron sorprendidos y conmovidos por las palabras de Manu, que una vez más conquistaron al público y a los participantes.

