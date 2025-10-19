Publicidad
Pasapalabra
Manu bate récord en Pasapalabra y emociona a Roberto Leal y Rosa con su constancia
El concursante supera los 360 programas en Pasapalabra y recibe elogios por su esfuerzo y dedicación. Roberto Leal y Rosa destacan su fortaleza y humildad.
Manu ha alcanzado un récord histórico en Pasapalabra, superando los 360 programas. “Se merece todo lo bueno que le está pasando”, afirma Roberto Leal.
Rosa destaca su “fortaleza mental” y recuerda que empezó “desde cero, como novato”. Ambos coinciden en que su constancia lo ha convertido en un referente.