Roberto Leal y Rosa felicitan a Manu por su récord en Pasapalabra: “Se merece todo lo bueno que le está pasando”

Pasapalabra

Manu bate récord en Pasapalabra y emociona a Roberto Leal y Rosa con su constancia

El concursante supera los 360 programas en Pasapalabra y recibe elogios por su esfuerzo y dedicación. Roberto Leal y Rosa destacan su fortaleza y humildad.

Alberto Mendo
Manu ha alcanzado un récord histórico en Pasapalabra, superando los 360 programas. “Se merece todo lo bueno que le está pasando”, afirma Roberto Leal.

Rosa destaca su “fortaleza mental” y recuerda que empezó “desde cero, como novato”. Ambos coinciden en que su constancia lo ha convertido en un referente.

