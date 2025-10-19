Publicidad
La Voz
Un bloqueo inesperado desata el reproche más divertido a Malú en pleno directo de La Voz
Julio Gómez, exfinalista de La Voz Kids, regresa al programa y protagoniza uno de los momentos más comentados tras un gesto de Malú que no pasó desapercibido.
Durante su audición en La Voz, Julio lanzó un reproche a Malú: “Te voy a dar”, dijo entre risas al descubrir que había bloqueado a Pablo López.
El talent confesó que quería irse con Pablo, pero terminó eligiendo a Sebastián Yatra. El ambiente entre los coaches se mantuvo distendido y lleno de humor.