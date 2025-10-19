Publicidad
La Encrucijada
El plan de Patricia se vuelve en su contra y precipita el divorcio con David
La Encrucijada muestra cómo un falso embarazo y una estrategia arriesgada terminan por destruir el matrimonio entre Patricia y David, marcando un punto de no retorno.
En La Encrucijada, Patricia fingió un embarazo para salvar su relación, pero acabó provocando su ruptura. David se distanció y se enamoró de Julia.
La situación se descontroló cuando Patricia pidió a Julia que sedujera a David. El beso entre ellos confirmó lo inevitable: el amor ya no estaba en casa.