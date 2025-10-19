Antena 3 LogoAntena3
Ángel, concursante de La ruleta de la suerte noche

La ruleta de la suerte noche

Ángel deslumbra con un panel perfecto y se lleva más de 28.000 euros en una noche histórica

El concursante protagonizó una de las actuaciones más brillantes en La ruleta de la suerte, resolviendo sin fallos y sumando una cifra récord en el programa.

Ángel completó un panel sin errores en La ruleta de la suerte noche, acumulando más de 28.000 euros gracias a su precisión y estrategia.

En un momento clave, siguió el consejo de Pilar: “¡Animadle a que tire!”, lo que le permitió sumar 3.000 euros más y cerrar el panel con éxito.

