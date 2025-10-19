Publicidad
Y ahora Sonsoles
La edad como obstáculo: Vicente se reinventa y oposita a los 60 años
Tras tres años sin encontrar empleo, Vicente decide estudiar una oposición al sentirse discriminado por su edad. Su historia ha sido compartida en Y ahora Sonsoles.
Vicente lleva tres años sin trabajo y asegura que “no hay otro motivo para que no me contraten más que la edad”. Ha enviado currículums incluso a gasolineras, sin éxito.
A los 59 años, ha optado por opositar como última alternativa. “Pensé que iba a ser más fácil encontrar trabajo cuando me quedé en paro”, confiesa en Y ahora Sonsoles.