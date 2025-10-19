Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Opositar a los 60

Y ahora Sonsoles

La edad como obstáculo: Vicente se reinventa y oposita a los 60 años

Tras tres años sin encontrar empleo, Vicente decide estudiar una oposición al sentirse discriminado por su edad. Su historia ha sido compartida en Y ahora Sonsoles.

Vicente lleva tres años sin trabajo y asegura que “no hay otro motivo para que no me contraten más que la edad”. Ha enviado currículums incluso a gasolineras, sin éxito.

A los 59 años, ha optado por opositar como última alternativa. “Pensé que iba a ser más fácil encontrar trabajo cuando me quedé en paro”, confiesa en Y ahora Sonsoles.

Antena 3» Vídeos