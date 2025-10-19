Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Cuatro postres exprés de Arguiñano que puedes preparar en menos de 20 minutos
Karlos Arguiñano propone recetas dulces rápidas y sencillas, ideales para quienes tienen poco tiempo pero no quieren renunciar al sabor ni a la creatividad.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano destacan cuatro postres listos en menos de 20 minutos: higos con helado, vasitos de café y dulce de leche, tortitas de yogur con fresa y crema catalana.
Son recetas pensadas para sorprender sin complicaciones. Cuando no somos expertos cocineros, la sencillez se agradece.