Postre fácil, rápido y delicioso de Karlos Arguiñano: tortitas de yogur con fresas

Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Cuatro postres exprés de Arguiñano que puedes preparar en menos de 20 minutos

Karlos Arguiñano propone recetas dulces rápidas y sencillas, ideales para quienes tienen poco tiempo pero no quieren renunciar al sabor ni a la creatividad.

Julián López
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano destacan cuatro postres listos en menos de 20 minutos: higos con helado, vasitos de café y dulce de leche, tortitas de yogur con fresa y crema catalana.

Son recetas pensadas para sorprender sin complicaciones. Cuando no somos expertos cocineros, la sencillez se agradece.

