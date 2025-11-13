Publicidad
Sueños de libertad
Luz, indignada al comunicarle a Begoña que los franceses no quieren que siga en el dispensario
Las órdenes de Brossard obligan a Begoña a abandonar el dispensario. Luz intenta frenar la decisión, pero la doctora, embarazada, prefiere evitar conflictos con Cloe y centrarse en su familia.
Begoña ha recibido de Luz la noticia de que los franceses han decidido prescindir de su trabajo en el dispensario. Cloe considera que su puesto es un gasto innecesario ante los recortes en la fábrica, siguiendo las órdenes directas de Brossard.
Aunque Luz se muestra molesta y anima a que Damián o Andrés defiendan a la enfermera, Begoña prefiere no generar tensiones. Con su embarazo avanzado, opta por aceptar la decisión y priorizar su bienestar familiar, aunque seguirá unos días más antes de marcharse definitivamente.