Carlota Baró, sobre su papel en Las hijas de la criada: “Renata es una superviviente”

Carlota Baró se adentra en el universo de Las hijas de la criada interpretando a Renata, una joven apasionada que desafía las normas de su tiempo. La serie, inspirada en la obra de Sonsoles Ónega, se estrena el 30 de noviembre en atresplayer.

“Renata es una superviviente dentro de esos tiempos”, afirma Baró, quien resalta la lucha del personaje por mantener la dignidad de la clase más humilde. Su evolución marcará un cambio decisivo en la vida de la familia Valdés Lazariego.