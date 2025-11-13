La familia de Bertín Osborne sobre Gabriela Guillén: “No ha sido sincera y no dice la verdad”

La tensión entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén sigue aumentando, pese a que ambos habrían alcanzado un acuerdo económico. Ella insiste en que el cantante no colabora ni económicamente ni en la crianza del hijo que tienen en común.

Paloma García-Pelayo ha revelado que la familia de Bertín está “cansada de las salidas de tono” de Gabriela. Según ha contado, en el entorno del artista aseguran que todo está en orden y que ella “no ha sido sincera” con sus declaraciones.