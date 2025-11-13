Pablo Alborán convierte sus baladas en merengue y desata la fiesta en El Hormiguero

La visita de Pablo Alborán a El Hormiguero dejó uno de los momentos más alegres de la noche. Tras recibir el reconocimiento como Invitado Infinity, el cantante aceptó un inesperado reto musical de Pablo Motos: versionar sus canciones en merengue.

Entre risas y palmas, Alborán interpretó Solamente tú y Te he echado de menos al ritmo caribeño, demostrando su versatilidad y sentido del humor. Su espontaneidad convirtió el plató en una auténtica pista de baile, contagiando al público y al presentador por igual.