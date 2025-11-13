Publicidad
El Hormiguero
Pablo Alborán convierte sus baladas en merengue y desata la fiesta en El Hormiguero
El artista malagueño sorprendió al público al transformar sus temas más románticos en versiones tropicales durante su visita al programa, en un divertido reto de Pablo Motos.
La visita de Pablo Alborán a El Hormiguero dejó uno de los momentos más alegres de la noche. Tras recibir el reconocimiento como Invitado Infinity, el cantante aceptó un inesperado reto musical de Pablo Motos: versionar sus canciones en merengue.
Entre risas y palmas, Alborán interpretó Solamente tú y Te he echado de menos al ritmo caribeño, demostrando su versatilidad y sentido del humor. Su espontaneidad convirtió el plató en una auténtica pista de baile, contagiando al público y al presentador por igual.