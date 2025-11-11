Andy confiesa en El Hormiguero cómo fue su ruptura con Lucas tras 20 años de amistad

Andy acudió a El Hormiguero para hablar sin filtros sobre la ruptura con su compañero Lucas, con quien compartió más de dos décadas de éxitos. El artista relató que la tensión comenzó meses antes del conflicto y que ambos vivieron momentos de gran nerviosismo.

Durante la entrevista, Andy explicó que la pelea se produjo tras un concierto y que, aunque la discusión fue intensa, nunca llegaron a agredirse físicamente. Entre risas, reveló que “hubo un objeto volador no identificado” y reconoció que ambos se dijeron de todo en un momento muy difícil para los dos.