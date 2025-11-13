Antena 3 LogoAntena3
“David no puede perdonar eso”: Antonio Velázquez analiza su relación con Julia y Patricia en La Encrucijada

Antonio Velázquez revela cómo Julia y Patricia transforman la vida de David en La Encrucijada

El actor profundiza en la evolución emocional de su personaje, marcado por el amor, la traición y el intento de redención tras los conflictos con su padre y sus dos grandes amores.

Patri Bea
Antonio Velázquez ha analizado la compleja vida sentimental de David, su personaje en La Encrucijada. El intérprete asegura que Patricia es “el amor de su vida”, pero su deseo frustrado de formar una familia y la inestabilidad emocional de ella han roto la relación.

La aparición de Julia marca un punto de inflexión. Según Velázquez, ambos personajes se encuentran en un momento de vulnerabilidad y se ayudan mutuamente. Ella escucha a David cuando nadie más lo hace, convirtiéndose en su refugio y en la oportunidad para sanar viejas heridas.

