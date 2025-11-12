Manu decide El Rosco en el último turno con el bote millonario en juego

Manu comenzó El Rosco de Pasapalabra con ventaja de tiempo gracias al pleno en ¿Dónde Están?, firmado por Jorge Garbajosa. A pesar de ello, Rosa igualó el marcador y se plantó con 22 aciertos.

La última palabra quedó en manos de Manu, que tuvo que decidir el desenlace con el bote de 2.368.000 euros en juego. El suspense se mantuvo hasta el último segundo del programa.