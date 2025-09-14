Joaquín sorprende con una anécdota íntima que desata las risas en plató de Emparejados

En Emparejados, Joaquín confesó que para evitar comer bolitas de queso explosivo en La pirámide del picante, reveló lo más extraño que ha hecho en la cama: “Te chupé el dedo gordo del pie”.

Susana Saborido, sorprendida, aseguró no recordarlo. “Tú no te acuerdas porque tenías los ojos vueltos para atrás”, bromeó Joaquín ante Loles León y Bibiana Fernández, que defendieron la práctica como “muy japonesa”.