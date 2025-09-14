Publicidad
Joaquín sorprende con una anécdota íntima que desata las risas en plató de Emparejados
Durante un reto en Emparejados, Joaquín Sánchez desvela una anécdota inesperada con Susana Saborido que deja sin palabras a sus compañeras de plató y arranca carcajadas.
En Emparejados, Joaquín confesó que para evitar comer bolitas de queso explosivo en La pirámide del picante, reveló lo más extraño que ha hecho en la cama: “Te chupé el dedo gordo del pie”.
Susana Saborido, sorprendida, aseguró no recordarlo. “Tú no te acuerdas porque tenías los ojos vueltos para atrás”, bromeó Joaquín ante Loles León y Bibiana Fernández, que defendieron la práctica como “muy japonesa”.