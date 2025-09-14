Publicidad
Y ahora Sonsoles
Una fumadora carga contra la nueva Ley Antitabaco: “Me joroba la prohibición”
El anteproyecto de Ley Antitabaco genera división: en Y ahora Sonsoles, una fumadora critica duramente las restricciones mientras otros lo ven como un avance necesario para la salud pública.
En Y ahora Sonsoles, Soledad, fumadora habitual, se mostró contraria al anteproyecto de Ley Antitabaco: “Me joroba la prohibición, pero que luego me lo vendan para ganar pasta”, declaró con contundencia.
La nueva normativa prohíbe fumar en terrazas y espacios abiertos, salvo si se guarda cierta distancia. “Un metro más para allá sí puedo, es absurdo”, añadió. A pesar de las críticas, otros participantes defendieron la medida como un paso positivo.