Una despedida inesperada marca un giro en la historia de Renacer

En Renacer, Evren comunica a Bahar que se va a América. “Me voy a Estados Unidos”, le dice, dejando claro que su marcha es definitiva. La noticia impacta a la joven, que no puede evitar emocionarse.

La despedida entre ambos está cargada de sentimientos y deja abierta una nueva etapa en la trama. La relación entre ellos, marcada por la tensión y el cariño, se pone a prueba con esta separación.