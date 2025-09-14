Antena 3 LogoAntena3
"Me voy a Estados Unidos": Evren se despide de Bahar en los próximos capítulos de Renacer

Renacer

Una despedida inesperada marca un giro en la historia de Renacer

Evren toma una decisión que sorprende a todos: se marcha a Estados Unidos, dejando a Bahar con un emotivo adiós que cambiará el rumbo de los próximos capítulos.

En Renacer, Evren comunica a Bahar que se va a América. “Me voy a Estados Unidos”, le dice, dejando claro que su marcha es definitiva. La noticia impacta a la joven, que no puede evitar emocionarse.

La despedida entre ambos está cargada de sentimientos y deja abierta una nueva etapa en la trama. La relación entre ellos, marcada por la tensión y el cariño, se pone a prueba con esta separación.

