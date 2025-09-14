Eduardo Velasco lanza una crítica directa a los políticos en clave de ficción

En La Encrucijada, Eduardo Velasco interpreta a Humberto, un exguardia civil que busca justicia. En una entrevista, el actor confesó: “Multaría a la clase política por pensar más en sus ombligos que en las necesidades de este país”.

Velasco también reveló que, de ser agente, habría elegido la especialidad de submarinismo y siempre iría de paisano. Su personaje, leal y con fuertes valores, refleja su visión crítica y comprometida con la sociedad.