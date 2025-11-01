Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Ligereza y sabor en un plato que cuida tu corazón
Karlos Arguiñano propone unos filetes de rodaballo con verduras que combinan salud, frescura y sencillez. Una receta ideal para mantener la energía sin sentir pesadez.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el rodaballo se marina con lima y se hornea sobre una base de cebolla, setas y calabacín. El resultado: un plato equilibrado y sabroso.
Gracias a la acuicultura, el rodaballo está disponible todo el año. Arguiñano lo acompaña con aceite de oliva y perejil fresco, logrando una receta ligera y muy saludable.