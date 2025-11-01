Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Arguiñano: receta de filetes de rodaballo con verduras, un plato equilibrado, ligero y muy saludable

Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Ligereza y sabor en un plato que cuida tu corazón

Karlos Arguiñano propone unos filetes de rodaballo con verduras que combinan salud, frescura y sencillez. Una receta ideal para mantener la energía sin sentir pesadez.

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el rodaballo se marina con lima y se hornea sobre una base de cebolla, setas y calabacín. El resultado: un plato equilibrado y sabroso.

Gracias a la acuicultura, el rodaballo está disponible todo el año. Arguiñano lo acompaña con aceite de oliva y perejil fresco, logrando una receta ligera y muy saludable.

Antena 3» Vídeos