Ligereza y sabor en un plato que cuida tu corazón

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el rodaballo se marina con lima y se hornea sobre una base de cebolla, setas y calabacín. El resultado: un plato equilibrado y sabroso.

Gracias a la acuicultura, el rodaballo está disponible todo el año. Arguiñano lo acompaña con aceite de oliva y perejil fresco, logrando una receta ligera y muy saludable.