Una decisión al límite que puede cambiarlo todo

Seyran le grita que ya no lo quiere, pero Ferit no se rinde. En Una nueva vida, él ve miedo en sus ojos y está convencido de que hay algo más detrás.

Ella mantiene la mentira para proteger a Orhan, mientras Ferit lucha contra el tiempo y el chantaje de Ökkes. ¿Logrará evitar el divorcio y recuperar a la mujer que ama?