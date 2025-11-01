Publicidad
Una nueva vida
Una decisión al límite que puede cambiarlo todo
Ferit se niega a aceptar el final con Seyran y promete descubrir la verdad. En Una nueva vida, el amor se enfrenta a su momento más crítico y doloroso.
Seyran le grita que ya no lo quiere, pero Ferit no se rinde. En Una nueva vida, él ve miedo en sus ojos y está convencido de que hay algo más detrás.
Ella mantiene la mentira para proteger a Orhan, mientras Ferit lucha contra el tiempo y el chantaje de Ökkes. ¿Logrará evitar el divorcio y recuperar a la mujer que ama?