Kirsti, Ferrán, Aroa y Cristina

La Voz

Una actuación tan mágica que cambió las reglas del juego

Pablo López se deja llevar por la emoción y toma una decisión inesperada en La Voz. Cuatro talents avanzan juntos tras una interpretación que dejó sin palabras al plató.

Celia Gil
Ferrán, Cristina, Aroa y Kirsti interpretaron ‘Young and Beautiful’ de Lana del Rey en una actuación que emocionó a coaches y público. “¡Menudo batallón!”, exclamó Eva González.

El nivel fue tan alto que Pablo López decidió que los cuatro talents pasaran directamente a Los Asaltos. La Voz vivió así uno de sus momentos más sorprendentes y emotivos.

