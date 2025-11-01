Publicidad
La Voz
Una actuación tan mágica que cambió las reglas del juego
Pablo López se deja llevar por la emoción y toma una decisión inesperada en La Voz. Cuatro talents avanzan juntos tras una interpretación que dejó sin palabras al plató.
Ferrán, Cristina, Aroa y Kirsti interpretaron ‘Young and Beautiful’ de Lana del Rey en una actuación que emocionó a coaches y público. “¡Menudo batallón!”, exclamó Eva González.
El nivel fue tan alto que Pablo López decidió que los cuatro talents pasaran directamente a Los Asaltos. La Voz vivió así uno de sus momentos más sorprendentes y emotivos.