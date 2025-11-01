Una actuación tan mágica que cambió las reglas del juego

Ferrán, Cristina, Aroa y Kirsti interpretaron ‘Young and Beautiful’ de Lana del Rey en una actuación que emocionó a coaches y público. “¡Menudo batallón!”, exclamó Eva González.

El nivel fue tan alto que Pablo López decidió que los cuatro talents pasaran directamente a Los Asaltos. La Voz vivió así uno de sus momentos más sorprendentes y emotivos.