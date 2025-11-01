Publicidad
Sueños de libertad
El enemigo que nadie esperaba toma el control de la empresa
Perfumerías de la Reina vive su momento más oscuro en Sueños de libertad. Brossard se hace con el poder tras una jugada maestra que deja a la familia en shock.
Tasio informa a Damián de que Brossard ha comprado todas las acciones a Massina. Lo que parecía una alianza estratégica, se convierte en una traición orquestada por Gabriel.
En Sueños de libertad, Gabriel confiesa a María que todo ha sido parte de su plan. Massina era solo una tapadera para entregar la empresa a sus mayores enemigos.