Cinco voces que encendieron el plató con ritmo y actitud

Al Liquindoi, Julio, Andrés, Ángel y El Gato CHP protagonizaron la actuación más multitudinaria de La Voz con ‘La reina’, haciendo bailar a todo el plató desde el primer acorde.

Sebastián Yatra lo tuvo claro: “Hicieron la mejor presentación del equipo”. Finalmente, El Gato CHP y Andrés fueron los elegidos para continuar en la fase de Los Asaltos del programa.