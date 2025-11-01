Publicidad
La Voz
Cinco voces que encendieron el plató con ritmo y actitud
La Gran Batalla del equipo de Sebastián Yatra en La Voz desató una auténtica fiesta con ‘La reina’. El público, coaches y asesores no pudieron resistirse al espectáculo.
Al Liquindoi, Julio, Andrés, Ángel y El Gato CHP protagonizaron la actuación más multitudinaria de La Voz con ‘La reina’, haciendo bailar a todo el plató desde el primer acorde.
Sebastián Yatra lo tuvo claro: “Hicieron la mejor presentación del equipo”. Finalmente, El Gato CHP y Andrés fueron los elegidos para continuar en la fase de Los Asaltos del programa.