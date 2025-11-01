Publicidad
Y ahora Sonsoles
La emoción de un chef que encontró su mayor éxito fuera de la cocina
Martín Berasategui se rompe al hablar de su familia en Y ahora Sonsoles. Entre lágrimas, agradece a la vida por haberle dado todo lo que siempre soñó.
En Y ahora Sonsoles, Martín Berasategui confiesa que “no puedo pedirle más cosas a este mundo”, emocionado al recordar a su mujer, su hija y sus nietos. La familia, su mayor logro.
El chef más laureado de España asegura que “nunca soñé tener una mujer así” y que su hija es “lo mejor que me ha salido en la vida”. Sus palabras conmovieron al plató.