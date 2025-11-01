La emoción de un chef que encontró su mayor éxito fuera de la cocina

En Y ahora Sonsoles, Martín Berasategui confiesa que “no puedo pedirle más cosas a este mundo”, emocionado al recordar a su mujer, su hija y sus nietos. La familia, su mayor logro.

El chef más laureado de España asegura que “nunca soñé tener una mujer así” y que su hija es “lo mejor que me ha salido en la vida”. Sus palabras conmovieron al plató.