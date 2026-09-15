Leo Harlem revela en El Hormiguero su faceta más inesperada y confiesa quién es su gran ídolo

Además de su pasión por la comedia, Leo Harlem es un auténtico fan del boxeo. Durante su visita a El Hormiguero, ha asegurado que podría pasarse horas hablando sobre este deporte.

Su boxeador favorito es Gerald McClellan, cuya historia ha recomendado investigar. Sin embargo, practicar este deporte era más complicado: sus gafas le alejaron de muchas disciplinas, aunque ha bromeado con que en sueños sí conseguía ganar.