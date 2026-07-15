Laura Moure sorprende al destapar una letra con su barriga de embarazada y desata las risas en La ruleta de la suerte

Todo ocurre cuando una de las letras no termina de destaparse en el panel. Laura Moure decide acercarse y pulsarla con su barriga de embarazada, consiguiendo que, esta vez sí, aparezca en la pantalla y provocando la sorpresa de todos en La ruleta de la suerte.

La ocurrencia da pie a una divertida broma de Jorge Fernández, que atribuye el acierto a Zoe. Laura Moure sigue el juego con humor mientras el concurso continúa y Jorge aprovecha el momento para encarrilar su clasificación hacia la gran final.

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