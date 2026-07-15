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¡Qué tierno! Laura Moure destapa una letra con la tripa de embarazada

¡Qué tierno! Laura Moure destapa una letra con la tripa de embarazada

LA RULETA DE LA SUERTE

Laura Moure sorprende al destapar una letra con su barriga de embarazada y desata las risas en La ruleta de la suerte

Un pequeño fallo técnico en el panel deja uno de los momentos más divertidos del programa, con Laura Moure y Jorge Fernández improvisando una escena que conquista a concursantes y espectadores.

Marta Jorge
Publicado:

Todo ocurre cuando una de las letras no termina de destaparse en el panel. Laura Moure decide acercarse y pulsarla con su barriga de embarazada, consiguiendo que, esta vez sí, aparezca en la pantalla y provocando la sorpresa de todos en La ruleta de la suerte.

La ocurrencia da pie a una divertida broma de Jorge Fernández, que atribuye el acierto a Zoe. Laura Moure sigue el juego con humor mientras el concurso continúa y Jorge aprovecha el momento para encarrilar su clasificación hacia la gran final.

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