J Kbello pone los sentimientos a flor de piel con una desgarradora imitación de 'Mon Amour' de Slimane

La recta final de Tu cara me suena sigue exigiendo el máximo nivel a sus concursantes, y J Kbello ha demostrado estar más que preparado para el desafío. En la última gala, el concursante se enfrentó a una de las piezas más intensas, exigentes y aclamadas de la música europea reciente: interpretar 'Mon Amour', el desgarrador tema del artista francés Slimane. El resultado ha sido una actuación impecable que ha conmovido por completo a todo el plató.

Con una puesta en escena íntima y minimalista que cedía todo el protagonismo a la interpretación, J Kbello logró calcar la característica voz rota, la potencia y la tremenda carga dramática del cantante original. Su capacidad para transmitir el dolor y la pasión de la canción puso los sentimientos a flor de piel tanto del público como de un jurado que cayó rendido ante su madurez artística. Con este sublime número, el artista se consagra como uno de los grandes camaleones de la edición, capaz de brillar con el mismo éxito en el ritmo más urbano como en la balada más sobrecogedora.

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