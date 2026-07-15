Fikriye hace una petición decisiva a Cihan para proteger el futuro de Alya

Consciente de su estado y arrepentida tras el accidente sufrido, Fikriye habla desde el corazón con Cihan. La madre de Alya le ruega que nunca abandone a su hija y le pide una promesa para quedarse tranquila.

Aunque Cihan intenta transmitirle calma asegurando que no lo hará, Fikriye insiste hasta que le promete cumplir su deseo. Más tarde, Alya descubre el motivo de la conversación y revive las dudas sobre el futuro de su matrimonio En tierra lejana.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas