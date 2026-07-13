Falafel con crema de setas: la receta de Joseba Arguiñano para un aperitivo saludable

La crema de setas se elabora con mantequilla, ajo, cebolleta, champiñones, guindilla, vino blanco y nata líquida. Tras reducir la mezcla y triturarla, se obtiene una salsa fina y ligeramente espesa que se sirve caliente.

Para el falafel, los garbanzos se trituran con cebolleta, ajo, perejil, menta y cilantro antes de mezclarlos con harina de garbanzos, levadura, comino, sal y zumo de limón. Las bolas se hornean a 180 ºC durante 15 minutos y se sirven sobre la crema de setas con perejil y aceite de oliva.